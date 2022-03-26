الأوكرانيون يتوعدون الروس بـ "حرب العصابات" وبوتين يطالب الغرب بدفع ثمن الغاز بالروبل

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وول ستريت جورنال: أمريكا بصدد فرض عقوبات على شركات روسية توفر التكنولوجيا لجيش موسكو

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد لفرض عقوبات على شركات روسية تقول إنها توفر السلع والخدمات لأجهزة المخابرات والجيش في موسكو. وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية قد تعلن خلال أيام. وامتنعت وزارة الخزانة الأمريكية عن التعليق على التقرير.

ووفقا لتقرير الصحيفة فإن معظم الشركات التي من المتوقع أن تخضع للعقوبات التي وردت أنباء بشأنها، قد تم إدراجها في وقت سابق على قائمة أمريكية تحظر تصدير التقنيات الحساسة إليها.

وقال التقرير إن العقوبات المقررة لا تحظر جميع التعاملات التجارية لتلك الشركات.