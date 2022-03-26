الأوكرانيون يتوعدون الروس بـ "حرب العصابات" وبوتين يطالب الغرب بدفع ثمن الغاز بالروبل

الأوكرانيون يتوعدون الروس بـ "حرب العصابات" وبوتين يطالب الغرب بدفع ثمن الغاز بالروبلمحادثة
أعلنت روسيا الجمعة أنها ستركّز من الآن فصاعدا على "التحرير" الكامل للشرق الأوكراني، مقرّة بمقتل 1351 من جنودها منذ بداية غزوها لأوكرانيا. وقال نائب رئيس الأركان العامة الروسية سيرغي رودسكوي إن "الأهداف الرئيسية للمرحلة الأولى للعملية أُنجزت".
أوكرانيا تعلن إجلاء 7331 شخصا من المدن المحاصرة
قالت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس وزراء أوكرانيا إنه تم إجلاء 7331 شخصا من المدن الأوكرانية المحاصرة عبر ممرات إنسانية يوم الجمعة، وهو عدد يزيد على مثلي من تمكنوا من المغادرة في اليوم السابق وعددهم 3343. وأضافت في منشور على الإنترنت إن 2800 شخص غادروا مدينة ماريوبول المحاصرة باستخدام وسائل نقل خاصة.
وول ستريت جورنال: أمريكا بصدد فرض عقوبات على شركات روسية توفر التكنولوجيا لجيش موسكو
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد لفرض عقوبات على شركات روسية تقول إنها توفر السلع والخدمات لأجهزة المخابرات والجيش في موسكو. وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية قد تعلن خلال أيام. وامتنعت وزارة الخزانة الأمريكية عن التعليق على التقرير.
ووفقا لتقرير الصحيفة فإن معظم الشركات التي من المتوقع أن تخضع للعقوبات التي وردت أنباء بشأنها، قد تم إدراجها في وقت سابق على قائمة أمريكية تحظر تصدير التقنيات الحساسة إليها.
وقال التقرير إن العقوبات المقررة لا تحظر جميع التعاملات التجارية لتلك الشركات.
- أعلنت روسيا الجمعة أنها ستركّز من الآن فصاعدا على "التحرير" الكامل للشرق الأوكراني، مقرّة بمقتل 1351 من جنوده منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال نائب رئيس الأركان العامة الروسية سيرغي رودسكوي إن "الاهداف الرئيسية للمرحلة الأولى للعملية أُنجزت". وأضاف "تم تحقيق الأهداف الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية. لقد تم تقليص القدرات القتالية للقوات الأوكرانية بشكل كبير، مما يسمح ... بتركيز الجزء الأكبر من الجهود على الهدف الرئيسي: تحرير دونباس".
- أعلن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الجمعة أن القوات الأوكرانية أطلقت هجوما مضادا في خيرسون جنوب أوكرانيا، المدينة الكبيرة الوحيدة التي نجحت قوات موسكو في احتلالها بالكامل قبل أن تصبح الآن "متنازعا عليها". وصرّح المسؤول للصحافيين طالبا عدم ذكر اسمه "يحاول الأوكرانيون استعادة خيرسون... لا يمكننا أن نقول بالضبط من الذي يسيطر على خيرسون، لكن الحقيقة هي أنها لم تعد تحت السيطرة الروسية الكاملة كما كانت من قبل".
- أعلن الجيش الأوكراني ان صواريخ روسية بعيدة المدى استهدفت الجمعة مركز قيادة القوات الجوية الأوكرانية في فينيتسيا بوسط البلاد، متسببة بـ"خسائر جسيمة".
- قال رئيس المخابرات العسكريّة الأوكرانيّة الجنرال كيريلو بودانوف إنّ الروس سيعيشون "جحيمًا حقيقيًا" في أوكرانيا، مشدّدًا على أنّ الجيش الروسي "القروسطي" سيواجه حرب عصابات مستمرّة من جانب الأوكرانيّين.
- نوّه الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يجري زيارة رسمية إلى بولندا، بشجاعة الشعب الأوكراني قائلا إنها تذكّره بأحداث تيان انمين في الصين، مكررا وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب".
- وقّع بوتين مساء الجمعة قانونا يعاقب بالسجن حتى 15 عاما ناشري "المعلومات الكاذبة" عن أعمال موسكو في الخارج، في إجراء قمعي إضافي للتحكم في المعلومات عن الهجوم الروسي على أوكرانيا.
- أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة أنّ فرنسا وتركيا واليونان ستُنفّذ "عمليّة إنسانيّة" للإجلاء "خلال الأيام القليلة المقبلة" من مدينة ماريوبول المحاصرة في جنوب أوكرانيا.
- شبّه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة ممارسات أوروبا بأساليب ألمانيا النازية، منتقدًا العقوبات التاريخيّة ضدّ موسكو، ومعتبرًا أنّ مصطلح "الحرب الشاملة" مستعار من أدولف هتلر.
- أفادت الأمم المتحدة الجمعة بأن عشرات المسؤولين والصحافيين والنشطاء الأوكرانيين المعارضين للغزو الروسي اعتقلوا بشكل تعسفي أو فقدوا، معتبرة أن بعض الحالات ترقى إلى مستوى "احتجاز الرهائن".
- قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الجمعة إنّ فرض عقوبات على الصين "ليس ضروريًا أو مناسبًا في هذه المرحلة"، فيما تأمل واشنطن بألا يدعم العملاق الآسيويّ الجهد الحربي الروسي في أوكرانيا.
- قرّرت دول الاتّحاد الأوروبي الجمعة منح المفوضية الأوروبية تفويضا لشراء الغاز بشكل مشترك، على غرار طلبيات اللقاحات المضادة لكوفيد، في وقتٍ أدّت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة.
- اعتبر ماكرون الجمعة أنّ مطالبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدفع ثمن شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بالروبل وليس بالدولار أو اليورو، أمرٌ "غير ممكن" و"لا تنصّ عليه العقود".
- أعلنت دول الاتّحاد الأوروبي الـ27 الجمعة إطلاق مبادرة للتخفيف من تداعيات الأزمات الغذائيّة التي تسبّبت بها الحرب في أوكرانيا على الدول الأكثر تضرّرًا.