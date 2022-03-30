وصل العشرات من الكونغوليين الفارين من العنف في بلادهم إلى أوغندا حيث وُفرت لهم ملاجئ في المعسكرات. ويفر يوميا عشرات المواطنيين الكونغوليين من بلادهم بسبب الأعمال العدائية بين الجيش وحركة 23 مارس المتمردة التي أعيد بعثها في مقاطعة شمال كيفو الشرقية. نشأت حركة 23 مارس منذ سنوات من تمرد عرقي التوتسي الكونغولي في شمال كيفو الذي كان مدعومًا من قبل رواندا وأوغندا. وهزم الجيش الجماعة في العام 2013 لكنها عادت إلى الظهور في نوفمبر- تشرين الثاني الماضي حيث نسبت لها عدة غارات على مواقع عسكرية حول روتشورو.

وتزعم الحركة أن السلطات في العاصمة كينشاسا لم تحترم الالتزامات التي تعهدت بها لتسهيل تحرير مقاتليها وإدماجهم.