استعاد الجيش الأوكراني السيطرة على الطريق السريعة المؤدية إلى مدينة خاركيف في شرق أوكرانيا بعد أيام من المواجهات والقصف. وتقوم وحدات الجيش الأوكراني بدوريات على الطرق الأخرى في الضواحي الشرقية من خاركيف. ويمكن استعادة طرق ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا من تخفيف القصف الروسي لخاركيف والسماح لفرق الإنقاذ بالتدخل لانتشال جثت القتلى من الطرفين وإيصال المساعدات للجرحى والمنكوبين.
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