أمريكا: لدينا "اختلافات تكتيكية" لا استراتيجية مع إسرائيل بشأن إيران

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس إن الولايات المتحدة لديها "اختلافات تكتيكية" لا استراتيجية مع إسرائيل بشأن إيران. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين، إنه لم يتبق سوى عدد صغير من القضايا العالقة في المحادثات النووية مع إيران للتوصل إلى اتفاق، مضيفا أن الكرة في ملعب طهران لحل هذه القضايا.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد سافر إلى إسرائيل مطلع هذا الأسبوع، تزامنا مع فرض الولايات المتحدة أمس الأربعاء عقوبات مالية على مزودين لبرنامج ايران للصواريخ البالستية، اثر هجوم في كردستان العراق تبناه الحرس الثوري الايراني.

وقال مساعد وزير الخزانة الاميركي براين نيلسون في بيان، إن هذه الاجراءات تظهر أن الولايات المتحدة "لن تتردد في استهداف من يدعمون برنامج ايران للصواريخ البالستية"، رغم مساعي واشنطن للتوصل إلى تسوية مع ايران في شأن إحياء الاتفاق حول برنامجها النووي.

وتستهدف العقوبات الإيراني محمد علي حسيني و "شبكة شركاته" كمزودين لبرنامج ايران المثير للجدل. وسيتم تجميد أصولهم المحتملة في الولايات المتحدة ومنعهم من الوصول إلى النظام المالي الأميركي.