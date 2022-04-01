لا يزال المئات من اللاجئين الأوكرانيين يعبرون يوميا الحدود مع جمهورية مولدوفا، الدولة الصغيرة التي تكافح من أجل التعامل مع التدفق الكبير للاجئيين الفارين من الحرب في أوكرانيا. وفي غضون ذلك، يحاول العشرات من اللاجئيين الأوكرانيين عبور الحدود في الاتجاه الآخر للعودة إلى أوكرانيا من أجل شراء حاجياتهم اليومية أو الاطمئنان على بعض الأقارب والأصدقاء. مولدوفا، الجمهورية السوفياتية السابقة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2.6 مليون سكان، استضافت حتى الآن أكثر من 300 ألف لاجئ.