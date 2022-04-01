لدى قطر الآن متحفها الأولمبي والرياضي، يعرض تطور وتاريخ الرياضة والحركة الأولمبية حول العالم. يعرض المتحف الضخم حوالي 17000 قطعة معنية بالرياضة في مجموعة خاصة ملهمة. يهتم المتحف أيضا بمشاركة قصة الرياضيات في قطر وإنجازاتهم الوطنية والعالمية. من المقرر أن تقام النسخة الـ 22 من بطولة كأس العالم، في قطر في الفترة ما بين 21 نوفمبر- تشرين الثاني و18 ديسمبر- كانون الأول 2022. ستكون هذه الدورة أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي لعبت في كوريا الجنوبية واليابان.