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لاجئون أوغنديون يصلون إلى أوغندا.

يفر آلاف اللاجئين من الاشتباكات التي هزت جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال البحث عن الأمان عند عبور الحدود في أوغندا. تعمل وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مع الحكومة الأوغندية لمساعدة أكثر من 10 آلاف لاجئ فى منطقة كيسورو جنوب غرب أوغندا.

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بدأت أعمال العنف التي شارك فيها الجيش وجماعات متمردة مختلفة في مقاطعة شمال كيفو في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في 28 مارس- أذار الماضي، مما أدى إلى فرار آلاف النساء والرجال والأطفال. ووفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، فقد نزح 36000 شخص إضافي داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية.

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