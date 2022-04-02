اشتبكت مجموعة من المهاجرين، معظمهم من أمريكا الوسطى مع الحرس الوطني المكسيكي على الحدود الجنوبية للمكسيك. وقال شهود عيان أن المواجهات بدأت بعد أن احتجز الحرس الوطني في المكسيك بعض المهاجرين الواصلين إلى الحدود ضمن قافلة مكونة من حوالي 600 مهاجر. استخدم حراس الحرس الغاز المسيل للدموع على الطريق السريع في ولاية تشياباس المكسيكية في جنوب لتفريق المهاجرين. كانت قافلة المهاجرين تسعى للوصول إلى الشمال للعبور إلى الولايات المتحدة بعد أن غادرت مدينة تاباتشولا الحدودية عند الفجر.
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