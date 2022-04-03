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جثت مبعثرة في شوارع مدينة بوتشا في أوكرانيا.

كانت جثث حوالي عشرين رجلا بلباس مدني تنتشر في أحد شوارع بوتشا شمال غرب كييف في وضعيات مختلفة على ما أفاد صحافي من وكالة فرانس برس بعدما خرجت منها القوات الروسية ودخلتها القوات الأوكرانية. وتنتشر هذه الجثث التي ينظر بعضها إلى السماء بعيون مفتوحة على مئات الأمتار من دون أن يعرف على الفور سبب الوفاة إلا ان أحد هؤلاء الأشخاص يعاني إصابة كبيرة في الرأس. وعثر على إحدى الجثث مقيدة اليدين بقماشة بيضاء مع جواز سفر أوكراني إلى جانبها.

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تنتشر جثث في أماكن مختلفة من المدينة، أمام محطة السكك الحديد أو على جوانب الطرق إلا أن المنظر مروّع خصوصا في هذا الشارع.

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