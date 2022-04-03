رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يعلن "فوزا استثنائيا" في الانتخابات

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان مساء الأحد، "فوزا استثنائيا" في الانتخابات التشريعية، ما سيفتح له الطريق لولاية رابعة على التوالي على رأس البلاد، الخامسة في مسيرته المهنية.

وقال الزعيم القومي، الذي غالبًا ما تكون علاقة متضاربة مع الحكومة "أصدقائي الأعزاء، لقد حققنا نصرًا استثنائيًا، نصرًا عظيمًا للغاية بحيث يمكننا رؤيته على الأرجح من القمر، وعلى أي حال بالتأكيد من بروكسل".

ونشرت النتائج الجزئية بعد نهاية فرز الأصوات التي أظهرت تصدر حزب فيكتور أوربان النتائج الأولية في الانتخابات العامة، وفق لجنة الانتخابات الوطنية.

ومع فرز 57 بالمئة من الأصوات، تمكن حزب فيديش القومي من حصد 55,75 بالمئة مقابل 32,55 بالمئة لصالح ائتلاف المعارضة الذي يضم ستة أحزاب، في التصويت لقوائم الاحزاب الوطنية الذي يحدد نتائج 93 مقعدا من أصل مقاعد البرلمان المجري الـ 199.

وحقق فيدس أيضا تقدما واضحا في نتائج الدوائر الفردية التي تحدد باقي المقاعد.

لم يتم بعد فرز الأصوات في بودابست والمدن الكبرى الأخرى الأكثر ميلا للمعارضة، ولكن في حال تأكد الاتجاه الحالي فقد يؤدي ذلك إلى تحقيق حزب فيدس نتيجة أفضل مقارنة بانتخابات عام 2018 التي أعطته غالبية الثلثين في البرلمان.

وحاز حزب مي هازانك اليميني المتطرف على 6,45 بالمئة من الأصوات، ما يشير إلى تخطيه عتبة الخمسة بالمائة اللازمة لدخول البرلمان للمرة الأولى في تاريخه.

شهد الاقتراع نسبة إقبال بلغت 68.7 بالمئة، وهي نسبة قريبة من الرقم القياسي المسجل قبل أربع سنوات.