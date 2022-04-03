بث التلفزيون الرسمي الروسي الأحد تقريرا يظهر جنود الجيش الروسي في ماريوبول. وبحسب وسائل الإعلام الرسمية، يستمر القتال بين الجنود الروس والقوات الأوكرانية للسيطرة على المدينة المحاصرة. وأظهر التقرير صور مركبات عسكرية عليها حرف "Z". ويستخدم الحرفان "Z" و V " على المركبات المدرعة الروسية في أوكرانيا.

يُعتقد أن حوالي 100 ألف مدني محاصرون في ماريوبول، التي لا تزال مقطوعة عن خطوط الإمداد.