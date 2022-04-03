تحركت القوات الأوكرانية شمالا من العاصمة كييف السبت بعد استعادة بعض المناطق من القوات الروسية المنسحبة. وحذر الرئيس فولوديمير زيلينسكي من حالة كارثية محتملة للمدنيين بسبب الألغام التي تُركت حول المنازل والمعدات المهجورة وجثث القتلى بعد انسحاب القوات الروسية. أثناء تحركهم عبر البلدات الواقعة شمال كييف، أزال الجنود الحواجز وفتشوا الأشياء المشبوهة. كما وضعوا علامات حمراء على الذخائر التي تُركت، لتمييزها على أنها قابلة للانفجار.

أفادت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون بوجود أدلة متزايدة على سحب روسيا لقواتها من محيط كييف وتركيز قوتها العسكرية في شرق أوكرانيا.