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الصين

شاهد: ارتفاع حالات الإصابة اليومية بكورونا في شنغهاي الصينية مع اكتشاف "نوع فريد" من أوميكرون

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بقلم:  يورونيوز
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عامل طبي يجري اختبار الكشف عن عن كوفيد لمسنة في شنغهاي، الصين
عامل طبي يجري اختبار الكشف عن عن كوفيد لمسنة في شنغهاي، الصين   -   حقوق النشر  Jin Liwang/Xinhua

ارتفعت حالات الإصابة اليومية بفيروس كوفيد-19 في شنغهاي، أكبر مدينة في الصين حيث لا يزال ملايين الأشخاص معزولين في منازلهم في ظل الإغلاق الشامل الذي فرضته السلطات. وقد تم الكشف عن 438 حالة إصابة مؤكدة مع ما يقرب من 8000 حالة بدون أعراض.

وعلى الرغم من صغر حجمها وفقا للمعايير الدولية، إلا أن أعداد الحالات اليومية هي الأكبر في الصين منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان في أواخر العام 2019.

سجّلت الصين أكثر من 13 ألف إصابة بكوفيد-19 الأحد، وهي حصيلة قياسية منذ ذروة الموجة الوبائية الأولى قبل أكثر من عامين، فيما قال مسؤولو الصحة إنهم اكتشفوا نوعا فرعيا من المتحوّرة أوميكرون في منطقة شنغهاي.

وتتعرض استراتيجية "صفر كوفيد" التي تتبناها الصين لضغط شديد مع انتشار الفيروس في كل أنحاء البلاد.