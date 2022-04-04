شاهد: نازحون سوريون في المخيمات يتلقون مساعدات غذائية قبل الإفطار

يتلقى نازحون سوريون في أحد المخيمات على أطراف مساعدات غذائية تسهر على توزيعها منظمة خيرية محلية، وذلك قبل تناولهم لوجبة الإفطار خلال شهر رمضان المبارك. ويقع مخيم النازحين على أطراف بلدة الدانا التي يسيطر عليها الثوار شرق الحدود التركية السورية في محافظة إدلب شمال غرب.

أحد المشاركين في العملية الإنسانية قال: "نحن متطوعون نعمل في شمال سوريا كجزء من حملة رمضانية أنشأنا خلالها مطبخًا يزود المخيمات بحوالي 250 وجبة يومية"، مضيفا: "نقوم بتنسيق عمليات التوزيع مع مديري المخيمات من أجل توصيلها إلى المحتاجين".

أما أحد أفراد عائلة أبو بندر، وهي عائلة سورية نازحة فقال: "الوجبة تكلف الكثير للفقراء وكذلك للأغنياء. الله يساعد الناس، لأن طهي وجبة تكلف الكثير في الوقت الحاضر. وتوزيع الوجبات تساعد بطريقة ما، لأن الناس يضيفون إليها طعامهم الخاص، فشكراً لله أنها تساهم في سدّ احتياجاتهم".