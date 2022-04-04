رجل ألماني يتلقى 90 جرعة لقاح كوفيد-19 لبيع شهادات تطعيم مزورة!

إذا كان الخوف والقلق والإغلاقات هي السمات البارزة لبدايات وباء كوفيد-19 والتي استمرت بدرجات متفاوتة حتى الآن بعد سنتين من اكتساحه، أصبحت الفحوصات واللقاحات السمة المرافقة للمراحل اللاحقة، بما في ذلك قصص كثيرة عن استغلال بعض الناس اللقاحات والفحوصات لتحقيق أرباح مادية.

من هؤلاء رجل ستيني ألماني يُزعم أنه تلقى 90 لقاحاً كي يستفيد مادياً من بطاقات تأكيد التطعيم، التي حصل عليها بعد كل جرعة، عبر بيعها بعد تزويرها.

الرجل الذي ينحدر من مدينة ماغديبورغ في ولاية سكسونيا، تلقى التطعيمات في جميع أنحاء المنطقة، على مدى عدة أشهر، قبل أن يقع في قبضة الشرطة عندما حاول تلقي جرعتين في يومين متتالين.

ما دأب هذا الرجل على فعله بحسب التحقيقات هو بيع المستندات التي تثبت تلقي التطعيم بأرقام مجموعات لقاح حقيقية ولكن بأسماء مزورة لرافضي اللقاح.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، فإن الرجل يخضع للتحقيق وليس محتجزاً لدى الشرطة في الوقت الحالي. وعثرت الشرطة على عدة بطاقات تطعيم معه وشرعوا في إجراءات جنائية.

لم يتضح على الفور تأثير اللقاحات التسعين -من علامات طبية مختلفة- على صحة الرجل.

يذكر أن ألمانيا فرضت طوال فترة الوباء بطاقات التطعيم في جميع أنحاء البلاد للتمكن من الدخول إلى أماكن معينة، بما في ذلك المطاعم والمسارح وبعض أماكن العمل وحمامات السباحة.