شاهد: "سيلك سونيك" و"فو فايترز" وأوليفيا رودريغو وجوائز غرامي وظهور لزيلينسكي

حققت أغنية "ليف ذا دور أوبن" أو "أترك الباب مفتوحا" لفريق سيلك سونيك، المكون من الثنائي برونو مارس وأندرسون باك مفاجأة بفوزها بجائزة غرامي لأغنية العام. وقال مارس بعد تسلمه للجائزة: "بفضلكم ... سنغني أنا وآندي هذه الأغنية للأبد".

وتُوجت المغنية أوليفيا رودريغو بجائزة غرامي أفضل مغني صاعد عن أغنيتها "دريفرز ليسنس" أو "رخصة قيادة" في حفل توزيع جوائز غرامي الموسيقية الذي أقيم في لاس فيغاس الأحد بعد تأجيله بسبب جائحة كورونا وشهد مناشدة مفاجئة لتقديم الدعم من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وقالت رودريغو عقب تسلمها الجائزة: "لقد تحقق أكبر أحلامي... شكرا لكم جزيلا". كما فازت فرقة الروك الأمريكية "فو فايترز" بجائزتي غرامي وذلك بعد أسبوع واحد فقط من الموت المفاجئ لعازف الطبول تايلور هوكينز.

وظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منتصف الحفل من خلال مقطع مصور وناقش تأثير غزو روسيا على بلاده قائلا: "ما هو أكثر شيء معاكس للموسيقى؟ صمت المدن المدمرة والقتلى. املأوا الصمت بموسيقاكم. املأوها اليوم كي تحكوا قصتنا. ادعمونا بأي طريقة ممكنة. أي شيء ولكن ليس الصمت".