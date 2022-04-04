أظهرت صور فيديو عشرات الجثث موضوعة في أكياس بلاستيكية ومتناثرة في شوارع مدينة بوتشا في أوكرانيا. كما أظهرت الصور جثثا أخرى مغطاة جزئيًا وملقاة على الأرض. ووصف مسؤولون أوكرانيون محليون إن الوضع في بوتشا يشبه الإبادة الجماعية والمقبرة الجماعية للمدنيين "المعدومين". عرض المسؤولون المحليون أمام الصحفيين جثت مربوطة الأذرع وعليها إصابات. تقع بلدة بوتشا خارج كييف واستعادتها القوات الأوكرانية مؤخرًا من القوات الروسية.