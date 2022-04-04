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احتجاجات في كورسيكا

شهدت مظاهرة نظمها الآلاف من أنصار القومى الكورسيكي المقتول إيفان كولونا أعمال عنف يوم الأحد، وسط مخاوف من أن الاشتباكات مع الشرطة قد تؤخر المحادثات بين القادة السياسيين في الجزيرة والحكومة الفرنسية.

وشارك حوالي 4000 شخص في الاحتجاج وفقاً للسلطات المحلية، بينما يقدر المنظمون الحشد بـ 14000 شخص.

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