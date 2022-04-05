تمت مراسم الزواج وسط الدمار في خاركيف (شرق أوكرانيا) حيث شهدت محطة مترو تستخدم كملجأ زواج طبيب أسنان أوكراني بممرضة في قسم الأورام. وكان أنطون سوكولوف وأناستاسيا غراتشوفا التقيا بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، أثناء عملهما كمتطوعين لتقديم الرعاية الصحية والأدوية للناس المتضررة جراء الحرب.