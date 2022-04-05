تم العثور على جثث خمسة رجال في قبو في بوتشا، وهي بلدة تقع على مسافة 37 كيلومترا شمال غربي العاصمة الأوكرانية كييف. هذا وعثر على جثة مسؤول محلي وثلاثة من أقاربه في قيو حفرة في الريف عند أطراف المدينة.
وبعد انسحاب روسيا من بعض المناطق حول كييف، قال رئيس بلدية بوتشا، إن 300 شخص قتلوا على أيدي القوات الروسية أثناء سيطرة مقاتلين شيشانيين على المنطقة. ونفت روسيا المزاعم القائلة إن قواتها قتلت مدنيين في بوتشا.
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