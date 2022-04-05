نظم عدد من نجوم مسرحيات برودواي الموسيقية وقفة تضامنية مع الشعب الأوكراني في ساحة تايمز سكوير الشهيرة في مدينة نيويورك الأمريكية.

ولم يمنع الجو الممطر الممثلين الذين تقدمتهم الحائزة على جائزة توني الممثلة لوريم باتن من أداء عدد من المقطوعات الموسيقية تعبيرا عن مساندتهم لأوكرانيا على خلفية الغزو الروسي. كما تخلل العرض لوحات تظهر ألوان العلم الأوكراني على شاشات الإعلانات الضخمة.