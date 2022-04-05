قاد رئيس أساقفة العاصمة السريلانكية ​كولومبو​ الكاردينال مالكولم رانجيث نحو 700 كاهن وراهبة في مسيرة تضامنية مع المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع احتجاجا على الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد والتي تعد الأسوأ منذ عشرات السنين.

وقال القس الكاثوليكي الأب سيسيل جوي بيريرا "على القادة الفاسدين أن يشعروا بوجع الناس".

وتواجه الدولة الواقعة في جنوب آسيا والبالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة نقصاً كبيراً في السلع الأساسية وارتفاعاً حاداً في الأسعار، تفاقمه الديون الهائلة، ما أدى إلى خروج مظاهرات ضدّ السلطة الحاكمة.