الغرب يجهز عقوبات جديدة على روسيا بعد مقتل مدنيين في بوتشا وواشنطن تقدم مساعدات عسكرية جديدة لكييف

الغرب يجهز عقوبات جديدة على روسيا بعد مقتل مدنيين في بوتشا وواشنطن تقدم مساعدات عسكرية جديدة لكييفمحادثة
من المنتظر أن تفرض الولايات المتحدة وحلفاؤها يوم الأربعاء عقوبات جديدة على موسكو بسبب مقتل مدنيين في شمال أوكرانيا، فيما وصفه الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأنها "جرائم حرب" تستدعي عقوبات متناسبة.
واكتسبت العقوبات الغربية على روسيا بسبب غزوها لجارتها قبل نحو ستة أسابيع قوة دافعة جديدة هذا الأسبوع بعد اكتشاف مقتل مدنيين بالرصاص من مدى قريب في بلدة بوتشا الأوكرانية بعد استعادتها من القوات الروسية.
ونفت روسيا استهداف المدنيين في بوتشا ووصفت الأدلة المقدمة بأنها "تزوير شنيع" عمد إليه الغرب لتشويه سمعتها.
وقال البيت الأبيض إن العقوبات الجديدة المقرر الكشف عنها الأربعاء هي في جانب منها رد على ما حدث بوتشا.
وأضاف أن الإجراءات المنسقة بين واشنطن ومجموعة الاقتصادات السبعة المتقدمة والاتحاد الأوروبي ستستهدف البنوك والمسؤولين الروس وتحظر الاستثمارات الجديدة في روسيا.
ومن شأن عقوبات الاتحاد الأوروبي المقترحة، والتي يجب أن توافق عليها دوله السبع والعشرون، أن تحظر شراء الفحم الروسي وتمنع السفن الروسية من دخول موانئ الاتحاد.
وإليكم آخر المستجدات والأخبار بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا
رئيس المجلس الأوروبي: فرض عقوبات على قطاع النفط والغاز الروسي "سيكون ضروريا عاجلا أم آجلا"
قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الأربعاء إن على الاتحاد الأوروبي "عاجلا أم آجلا" فرض عقوبات على قطاع النفط والغاز الروسي، منددا ب"جرائم ضد الإنسانية" ارتكبت في بوتشا و"الكثير من المدن الأخرى" في أوكرانيا.
وقال المسؤول أمام النواب الأوروبيين خلال جلسة عامة في ستراسبورغ "أظن أن إجراءات بشأن النفط والغاز الروسيين ستكون ضرورية عاجلا أم آجلا". وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت الثلاثاء على الدول الأعضاء السبع والعشرين وقف مشترياتها من الفحم الروسي التي تشكل 45 % من واردات الاتحاد الأوروبي وإغلاق الموانئ الأوروبية أمام السفن الروسية.
بريطانيا: قتال ضار في ماريوبول الأوكرانية وسط استمرار الضربات الجوية الروسية
ذكرت المخابرات العسكرية البريطانية يوم الأربعاء أن القتال الضاري والضربات الجوية الروسية مستمران في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة.
وقالت وزارة الدفاع "الوضع الإنساني في المدينة يزداد سوءا".
وأضافت "معظم السكان المتبقين البالغ عددهم 160 ألفا ليس لديهم كهرباء أو اتصالات أو دواء أو تدفئة أو ماء. القوات الروسية منعت وصول المساعدات الإنسانية، ومن المرجح أن تضغط على المدافعين (عن المدينة) للاستسلام".
انفجارات في منطقة لفيف في غرب أوكرانيا و12 قتيلاً في قصف مدفعي قرب كييف
أعلن حاكم لفيف في غرب أوكرانيا عدم ورود أي تقارير عن إصابات من جرّاء انفجارات دوّت في منطقته مساء الثلاثاء، في حين أسفر قصف مدفعي روسي على قريتين قرب العاصمة كييف عن سقوط 12 قتيلاً.
وتحدّث الحاكم مكسيم كوسيتسكي عبر تطبيق تلغرام عن سماع "دوي انفجارات قرب راديخيف"، البلدة الواقعة على بُعد نحو 70 كيلومتراً شمال شرقي لفيف، ودعا "الجميع إلى البقاء في الملاجئ".
وفي منشور لاحق أورد الحاكم أنّه "حتى الساعة لا معلومات عن سقوط ضحايا".
وفي منطقة كييف قالت النيابة العامة الأوكرانية في منشور على تطبيق تلغرام إنّ 12 شخصاً قتلوا في قصف مدفعي روسي استهدف قريتي فيليكا دميركا وبوغدانيفكا القريبتين من العاصمة.
بلينكن: أمريكا تقدم مساعدة أمنية إضافية لأوكرانيا قدرها 100 مليون دولار
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء أنّ واشنطن ستقدّم لكييف شحنة إضافية من صواريخ جافلين المضادّة للدبابات بقيمة 100 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا على التصدّي للغزو الروسي بعد التقارير التي أفادت بارتكاب القوات الروسية فظائع في أنحاء عدّة من هذا البلد.
وقال بلينكن في بيان "لقد سمحتُ، بناء على تفويض من الرئيس حصلت عليه في وقت سابق اليوم، بالإفراج فوراً عن مساعدة أمنية تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار لتلبية حاجة أوكرانيا الملحّة لمزيد من الأنظمة المضادّة للدروع".
وأضاف أنّ "العالم صُدم ورُوّع بالفظائع التي ارتكبتها القوات الروسية في بوتشا وسائر أنحاء أوكرانيا".
وعثرت السلطات الأوكرانية في بوتشا في نهاية الأسبوع الماضي بعد انسحاب القوات الروسية من هذه البلدة الواقعة على مقربة من كييف على عشرات الجثث لأشخاص يرتدون ملابس مدنية.
فرنسا توفّر قدرات مالية وبشرية للتحقيق بالمجازر في أوكرانيا
أعلن الإليزيه مساء الثلاثاء في أعقاب مكالمة هاتفية بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ باريس ستوفّر قدرات مالية وبشرية للمساعدة في إجراء تحقيقات في المجازر المتّهمة بارتكابها القوات الروسية في أوكرانيا.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنّ ماكرون أعرب لزيلينسكي عن "الصدمة والمشاعر التي أشاعتها في فرنسا صور الجرائم المرتكبة في بوتشا ومناطق أخرى"، وأكّد له "استعداد فرنسا لدعم العدالة الدولية والمساهمة في أعمال التحقيق وتوثيق أعمال العنف المرتكبة ضدّ المدنيين، وذلك بهدف محاسبة روسيا".
وأوضح البيان أنّ باريس ستقدّم "مساهمة مالية استثنائية قدرها 490 ألف يورو لأعمال المحكمة الجنائية الدولية، وستدفع سلفاً مساهمتها السنوية البالغة 13 مليون يورو. كما عرضت أن تضع في تصرّف المحكمة الجنائية الدولية قاضيين وعشرة دركيين".
كما عرضت فرنسا إرسال "فريق تقني إلى أوكرانيا لفحص الأدلّة على الجرائم المرتكبة".
مسؤول: أمريكا تزود أوكرانيا بمعدات للوقاية من الأسلحة الكيماوية
قال مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بمعدات للحماية يمكن استخدامها إذا استخدمت روسيا أسلحة كيماوية وبيولوجية.
وقال المسؤول إن المعدات والإمدادات، التي طلبتها كييف، يتم تسليمها بشكل تدريجي وإن بعضها تم تسليمه بالفعل.