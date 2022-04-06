شاهد: البابا فرانسيس يرفع راية أوكرانيا في الفاتيكان أحضرت له من بوتشا

خلال لقائه الأسبوعي في الفاتيكان، رفع البابا فرنسيس علمًا أوكرانيًا قال أنه أحضر له الثلاثاء من بوتشا التي شهدت نهاية الأسبوع مجزرة دامية. وخلال هذا اللقاء استقبل البابا مجموعة من الأطفال الأوكرانيين وقدم لهم بيض عيد الفصح.

انتقد البابا فرنسيس الأربعاء "الوحشية الأكثر فظاعة" في أوكرانيا بعد مقتل مدنيين في بلدة بوتشا بالقرب من العاصمة. وقال البابا خلال لقائه العام الأسبوعي في الفاتيكان "الأخبار الأخيرة عن الحرب في أوكرانيا، بدلاً من أن تجلب الإغاثة والأمل، تشهد فظائع جديدة، مثل مذبحة بوتشا".

وأضاف البابا "المزيد من الأعمال الوحشية المروعة التي تُرتكب ضد المدنيين العزل من النساء والأطفال. هؤلاء ضحايا تصرخ دمائهم البريئة من الجنة وتتوسل الرحمة". واستنكر فرانسيس "عجز المنظمات الدولية" في مواجهة العدوان الروسي.

وتابع "بعد الحرب العالمية الثانية، جرت محاولة لإرساء أسس عصر جديد من السلام. ولكن، للأسف لم نتعلم أبدًا، وتستمر القصة القديمة للمنافسة بين القوى الكبرى".

أثار اكتشاف عشرات الجثث في مقابر جماعية أو تناثر في الشوارع في بوتشا خلال عطلة نهاية الأسبوع غضبًا عالميًا.