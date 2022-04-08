فرّ أكثر من 4,3 ملايين لاجئ أوكراني من بلادهم منذ الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير، وفق تعداد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأحصت المفوضية 4,319,494 لاجئاً أوكرانياً الخميس. وزاد عددهم بـ40705 عن آخر حصيلة نشرت الأربعاء. لم تشهد أوروبا مثل هذا التدفق للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.

منذ 24 شباط/فبراير دخل 2,514,514 لاجئا إلى بولندا وفقاً لإحصاءات المفوضية. وأكدت اليونيسف أن نحو نصف هؤلاء أطفال. وأكد نائب وزير الداخلية أن 1,5 مليون منهم بقوا في بولندا. وحصل 600,000 منهم على رقم التعريف الوطني. يستخدم هذا الرقم على نطاق واسع في العلاقات مع المؤسسات العامة البولندية، والخدمات الصحية، للحصول على رقم هاتف، والوصول إلى بعض الخدمات المصرفية، وغيرها.

وتقدر الشرطة على الحدود البولندية أن 502,000 شخص قد عادوا إلى أوكرانيا منذ الصراع. قبل الأزمة، كانت بولندا تستقبل حوالي 1,5 مليون أوكراني جاء معظمهم للعمل.