فرّ أكثر من 4,3 ملايين لاجئ أوكراني من بلادهم منذ الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير، وفق تعداد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأحصت المفوضية 4,319,494 لاجئاً أوكرانياً الخميس. وزاد عددهم بـ40705 عن آخر حصيلة نشرت الأربعاء. لم تشهد أوروبا مثل هذا التدفق للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.
منذ 24 شباط/فبراير دخل 2,514,514 لاجئا إلى بولندا وفقاً لإحصاءات المفوضية. وأكدت اليونيسف أن نحو نصف هؤلاء أطفال. وأكد نائب وزير الداخلية أن 1,5 مليون منهم بقوا في بولندا. وحصل 600,000 منهم على رقم التعريف الوطني. يستخدم هذا الرقم على نطاق واسع في العلاقات مع المؤسسات العامة البولندية، والخدمات الصحية، للحصول على رقم هاتف، والوصول إلى بعض الخدمات المصرفية، وغيرها.
وتقدر الشرطة على الحدود البولندية أن 502,000 شخص قد عادوا إلى أوكرانيا منذ الصراع. قبل الأزمة، كانت بولندا تستقبل حوالي 1,5 مليون أوكراني جاء معظمهم للعمل.
No Comment المزيد من
بدون تعليق: فن باريس في القصر الكبير ..معرض ملتزم بالبيئة
بدون تعليق: نشطاء بيئيون يلقون الطلاء الأحمر على البرلمان الإسباني للمطالبة بالعمل المناخي
بدون تعليق: مدرب كولومبي يرتدي زي الرجل العنكبوت في البرازيل لكسب لقمة العيش
بدون تعليق: التفلزيون الرسمي الروسي يبث تقريرا للمتمردين الذين يقاتلون في منطقة لوهانسك
بدون تعليق: السودان ينتفض مجددا ضد انقلاب العسكر في ذكرى الاعتصام الذي أطاح بالبشير
بدون تعليق: أثار الدمار في مدينة تشيرنيهيف الأوكرانية بعد حصارها لاكثر من شهر من قبل الجيش الروسي
بدون تعليق: روبوت بشري يرسم صورا بفضل الذكاء الاصطناعي
بدون تعليق: تأبين جنديين أوكرانيين في مدينة لفيف قتلا في معارك ضد الجيش الروسي شرق البلاد
بدون تعليق: إريك زمور يطلق لحيته ولوبان ترتدي الحجاب فنان فرنسي يعيد محاكاة ملصقات الحملة الرئاسية
بدون تعليق: الأضرار التي طالت مدرسة كراماتورسك في أوكرانيا بسبب القصف الروسي
بدون تعليق: لفيف تودع جنود أوكرانيين قتلوا أثناء الحرب
شاهد: بمناسبة رمضان.. المئات من المسلمين يحتشدون للمشاركة في حفل إضاءة فانوس عملاق بالقدس
شاهد: أزمة الوقود كبيرة في كينيا وطوابير الانتظار أمام المحطات توثق معاناة المواطنين
بدون تعليق: العثور على جثث خمسة أشخاص بينهم مسؤول محلي في بوتشا الأوكرانية عقب الانسحاب الروسي
شاهد: عشرات الكهنة والراهبات في مسيرة تضامناً مع المتظاهرين في سريلانكا