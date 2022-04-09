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جاكارتا

يأكل الإندونيسيون في مطعم معلق على ارتفاع يزيد عن 50 مترًا فوق سطح الأرض، في مطعم "لاونج إن ذا سكاي".

المطعم المركب على رافعة افتتح يوم الأحد 27 مارس/أذار يعتبر الأول من نوعه في إندونيسيا. تتكون الصالة من منصة مركزية تربط ثمان طاولات لكل منها أربعة مقاعد معلقة فوق الأرض. تحتوي مقاعد رواد المطعم على أحزمة يربطون فيها عند رفع الصالة بواسطة رافعة.

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يجب أن يكون عمر العملاء أكثر من 17 عاما، وطولهم 145 سم على الأقل، ولا يزيد وزنهم عن 150 كجم، وفقًا لموقع المطعم على الإنترنت.

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