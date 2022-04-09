شاهد: لمكافحة الوباء.. شنغهاي تبدأ جولة جديدة من الاختبارات للكشف عن المصابين بكورونا

أعلنت السلطات في شنغهاي عن بدء جولة جديدة من الاختبارات الجماعية للكشف عن المصابين بفيروس كورونا في محاولة لاحتواء انتشار الوباء.

واعترف تشونغ مينغ نائب رئيس بلدية شنغهاي بأوجه قصور في إدارة المدينة لتفشي كوفيد-19 بعد أن سجلت 23600 إصابة جديدة يوم السبت.

وأشاد تشونغ بالدعم الذي تتلقاه بلدية شنغهاي من الجمهور وبجهد العاملين الأساسيين في مكافحة التفشي على الرغم من انتقادات السكان للقيود الصارمة المفروضة عليهم، لكنه قال إن هناك حاجة لتحسين إدارة التفشي.

قالت السلطات في شنغهاي، اليوم السبت، إنها ستبدأ قريبًا في رفع الإغلاق في الأماكن التي لم تبلغ عن حالات إيجابية في غضون 14 يومًا.