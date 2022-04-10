حضر المئات من الكاثوليك في الفلبين قداس أحد الشعانين وباركوا سعف النخيل في حقولهم. ويعطي أحد الشعانين إشارة بداية بداية الأسبوع المقدس الذي يحيي ذكرى دخول السيد المسيح إلى القدس.

خففت الحكومة في الدولة ذات الأغلبية الكاثوليكية قيود كوفيد-19 بما في ذلك مسافات التباعد الاجتماعي في الكنائس، مما سمح للمؤمنين بدخول المواقع الدينية بعد عامين من الإجراءات التقييدية.