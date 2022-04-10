حضر المئات من الكاثوليك في الفلبين قداس أحد الشعانين وباركوا سعف النخيل في حقولهم. ويعطي أحد الشعانين إشارة بداية بداية الأسبوع المقدس الذي يحيي ذكرى دخول السيد المسيح إلى القدس.
خففت الحكومة في الدولة ذات الأغلبية الكاثوليكية قيود كوفيد-19 بما في ذلك مسافات التباعد الاجتماعي في الكنائس، مما سمح للمؤمنين بدخول المواقع الدينية بعد عامين من الإجراءات التقييدية.
No Comment المزيد من
بدون تعليق: ولادات يومية وسط الحرب في الطابق السفلي لجناح الولادة في ماريوبول
بدون تعليق: مسيحيو العراق يقيمون إفطارا رمضانيا لإخوانهم للمسلمين في الموصل
بدون تعليق: كنيسة القيامة بالقدس تشهد إحياء قداس أحد السعف
بدون.تعليق: الناخبون الفرنسيون يدلون بأصواتهم في مواقع متفرقة من العالم
شاهد: نشطاء من مختلف الأطياف يجتمعون في "مسيرة من أجل المستقبل" في باريس
شاهد: انطلاق ثلاثة رجال أعمال في أول مهمة خاصة نحو محطة الفضاء الدولية
شاهد: جنازة مهيبة لفلسطيني قُتل خلال عملية الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين
شاهد: أوكرانية تبحث عن جثث أفراد عائلتها تحت أنقاض مبنى في بوروديانكا
بدون تعليق: فنان فرنسي يرسم جدارية لمساندة الشعب الأوكراني في قلب كييف
بدون تعليق: وقفة احتجاجية صامتة في نيويورك دعما لنساء وأطفال أوكرانيا
بدون تعليق: على ضوء الشموع عزف موسيقى "حرب النجوم" في كنيسة في ستوكهولهم
بدون تعليق: جنديان أوكرانيان يعقدان قرانهما في جبهة المعركة
بدون تعليق: سكان جاكرتا يناولون الطعام في السماء
بدون تعليق: هجوم صاروخي على محطة قطارات كراماتورسك شرق أوكرانيا
بدون تعليق: القوات الروسية تنسحب من كييف