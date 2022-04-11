الصين تسلم صربيا حليفة روسيا نظاماً متطوراً للدفاع الجوي

استلمت صربيا، (حليفة روسيا) 6 طائرات ونظاماً صينياً متطوراً مضاداً للطائرات السبت الماضي، وسط مخاوف غربية متصاعدة من زعزعة السلام في دول البلقان أثناء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال خبراء عسكريون الأحد، إن 6 طائرات نقل تابعة للقوات الجوية الصينية من طراز Y-20 هبطت في مطار بلغراد المدني يوم السبت، كانت تنقل أيضاً أنظمة صواريخ أرض جو من طراز HQ-22 للجيش الصربي.

وأفاد تشاو ليجيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين أرسلت طائرات مقاتلة ضمن خطة التعاون الثنائية الصربية الصينية وتعزيز الامدادات العسكرية المنتظمة السنوية، وأضاف ليجيان: "نأمل ألا تبالغ وسائل الإعلام المعنية بتفسير هذه الإمدادات العسكرية. هذا المشروع لا يستهدف أي طرف ثالث وليس له علاقة بالوضع الحالي".

واعتبر خبراء أن تسليم الأسلحة إلى دولتين عضوتين في حلف الناتو مثل تركيا وبلغاريا، دليل واضح على قوة الصين المتزايدة في العالم.