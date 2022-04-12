أغلق نشطاء البيئة لفترة وجيزة طريقًا سريعة بالقرب من مدينة لوزان لمطالبة الحكومة السويسرية باتخاذ إجراءات ملموسة وسريعة ضد ظاهرة الاحتباس الحراري التي تهدد العالم. وقالت إحدى الناشطات "نحن في أزمة مطلقة وكأن بيتنا يحترق. عندما يحترق المنزل عليك أن تدق جرس الإنذار، إنه أمر مزعج ليس سهلاً، لكن عليك القيام بذلك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من منزلك ومن حولك" .
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