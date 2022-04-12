تجمع طلاب وشباب يرتدون أقنعة في ساحة قوس النصر بالعاصمة الكورية الشمالية للاحتفال بالذكرى العاشرة لتولي زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون السلطة. عمت الرقصات المحلية التقليدية الساحة في بيونغ يانغ طوال اليوم.