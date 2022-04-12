اصطف عشرات السوريون في طابور لتلقي وجبات إفطار مجانية توزعها جمعية خيرية محلية في العاصمة دمشق. وقالت رغد فرحان، متطوعة في جمعية سعيد الخيرية "بدأنا بأول مطبخ مجاني في العام 2013 وواصلنا القيام بذلك من خلال توزيع وجبات الإفطار لمدة عشر سنوات، لأننا رأينا أن الناس بحاجة فعلاً لهذه المبادرة الخيرية. نحاول تحضير الإفطار لأكبر عدد ممكن من الناس". وتضيف رغد "تجاوزنا العشرة آلاف وجبة في جميع مطابخ الجمعية. الوجبات توزع على المحتاجين من خلال تمويل المجتمع المحلي بالتبرعات".