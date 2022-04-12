شاهد: وسط الحرب الأوكرانية.. استئناف العمل على مشروع خط أنابيب للغاز يربط بولندا بالنرويج

استؤنف العمل على مشروع أنابيب البلطيق للغاز في الدنمارك والذي سيزود بولندا بالغاز النرويجي عبر الدنمارك، بعد تعليقه لأسباب بيئية العام الماضي.

ويهدف خط أنابيب البلطيق إلى مساعدة وارسو على تقليل اعتمادها على الغاز الروسي، بقدرة نقل سنوية تبلغ 10 مليارات متر مكعب من الغاز.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل خط الأنابيب بشكل كامل بحلول 1 يناير/كانون الثاني عام 2023 وفقا لسورين غول لارسن مدير المشروع.

ويوضح لارسن: "لدينا تعاون جيد مع المقاولين لتسريع العمل على مشروع الأنابيب وبذل كل ما في وسعنا للالتزام بالجدول الزمني المقترح.... ويتوقع أن نبدأ بالعمل بقدرة مخفضة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول لنكون مستعدين بشكل كامل للعمل في 1 يناير/ كانون الثاني 2023."

ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، تسعى دول الاتحاد الأوروبي تعزيز مشاريع بديلة تشمل بناء خطوط أنابيب جديدة وتوسيع خطوط أخرى عبر البحر الأدرياتيكي.