تم استدعاء سفينة الإنقاذ Sea-Watch-3 للعمل بشكل طارئ خلال الأيام الماضية حيث وجد عدد من المهاجرين أنفسهم محاصرين في البحر الأبيض المتوسط. وقالت منظمة الإنقاذ إنه على الرغم من بذل قصارى جهدها، لم تتمكن من إنقاذ الجميع من الغرق ودعت إلى توفير ملاذ آمن للمهاجرين الذين تم إنقاذهم.
وكشف مقطع فيديو منفصل نشرته منظمة Sea Watch في 11 أبريل- نيسان عملية إجلاء خمسة أشخاص يعانون من مشاكل صحية، من بينهم امرأتان حاملتان من السفينة. وقالت منظمة الإنقاذ إن 205 أشخاص ظلوا على متن سفينتهم بعد أن تم إنقاذهم في البحر المتوسط.
No Comment المزيد من
بدون تعليق: طقوس عيد الفصح في إسبانيا تلقي بثقلها على النساء
بدون تعليق: المدنيون يفرون من دونباس بسبب مخاوف من هجوم روسي محتمل
بدون تعليق: دمار كبير في مدن مزقتها الحرب في أوكرانيا
بدون تعليق: سوريون يصطفون في طابور لتلقي وجبات الإفطار المجانية في دمشق
بدون تعليق: شباب كوريا الشمالية يحتفلون بالذكرى العاشرة لتولي كيم جونغ أون السلطة
بدون تعليق: نشطاء بيئيون يغلقون طريقا سريعة في سويسرا
بدون تعليق: مظاهرات في شوارع مكسيكو سيتي للتنديد بالحرب في أوكرانيا
بدون تعليق: قطار ينقل المرضى إلى بر الأمان من مستشفى في أوكرانيا
بدون تعليق: اضطرابات ومواجهات في مدينة رين الفرنسية بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية
بدون تعليق: بريطانيا تقيم بطولة حمل الزوجات
بدون تعليق: الألمان من أصول روسية يتظاهرون ضد التمييز منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا
بدون تعليق: الكاثوليك في الفلبين يحتفلون بأحد الشعانين
بدون تعليق: المئات يتجمعون في هيروشيما لتنديد بالغزو الروسي لأوكرانيا
بدون تعليق: ولادات يومية وسط الحرب في الطابق السفلي لجناح الولادة في ماريوبول
بدون تعليق: مسيحيو العراق يقيمون إفطارا رمضانيا لإخوانهم للمسلمين في الموصل