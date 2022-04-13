تم استدعاء سفينة الإنقاذ Sea-Watch-3 للعمل بشكل طارئ خلال الأيام الماضية حيث وجد عدد من المهاجرين أنفسهم محاصرين في البحر الأبيض المتوسط. وقالت منظمة الإنقاذ إنه على الرغم من بذل قصارى جهدها، لم تتمكن من إنقاذ الجميع من الغرق ودعت إلى توفير ملاذ آمن للمهاجرين الذين تم إنقاذهم.

وكشف مقطع فيديو منفصل نشرته منظمة Sea Watch في 11 أبريل- نيسان عملية إجلاء خمسة أشخاص يعانون من مشاكل صحية، من بينهم امرأتان حاملتان من السفينة. وقالت منظمة الإنقاذ إن 205 أشخاص ظلوا على متن سفينتهم بعد أن تم إنقاذهم في البحر المتوسط.