قال الوقف الإسلامي الذي يدير المسجد الأقصى أن أكثر من 60 ألف مصلٍ أقاموا صلاة الجمعة بعد ساعات من اشتباكات عنيفة بين محتجين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية.
ونتج عن الاشتباكات إصابة 153 شخصاً وتم إيقاف نحو 400 شخص على ما أفاد نادي الأسير الفلسطيني.
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