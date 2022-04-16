في أول مواجهات من نوعها منذ بدء شهر رمضان، جُرح أكثر من 150 شخصا الجمعة في صدامات بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى في القدس.

وذكر شهود عيان أن فلسطينيين رشقوا بالحجارة قوات الأمن الاسرائيلية التي ردت بإطلاق الرصاص المطاط وقنابل صوتية وقامت بإلقاء القبض على نحو 400 شخص.