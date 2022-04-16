شاهد: صور جوية لطوابير طويلة من الشاحنات في جنوب إنجلترا تحاول عبور القنال إلى فرنسا

قالت شركة الشحن البحري "بي آند أو فيريز" P&O Ferries التي تعرضت لفضيحة كبيرة يوم الخميس، إن حركة المرور في دوفر-كاليه ستظل معلقة خلال عطلة عيد الفصح الطويلة، مما أثار مخاوف من تجدد الفوضى خلال العطلة.

وأظهرت صور جوية طوابير طويلة من الشاحنات متوقفة في انتظار السماح بالعبور من جنوب إنجلترا إلى فرنسا.

المجموعة التي تؤمن الرحلات بين كاليه ودوفر بشكل يومي، أوقفت خدماتها قبل شهر تقريبا عندما أعلنت إلغاء 800 وظيفة لضمان استمراريتها، واكدت أنها حافظت على 2200 وظيفة.