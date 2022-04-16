شاهد: حزب الشعب الباكستاني يحتفل بالإطاحة بحكومة عمران خان

المئات من أنصار حزب الشعب الباكستاني احتلفوا بالإطاحة بحكومة رئيس الوزراء السابق عمران خان أمام مقر حزبهم بالعاصمة كراتشي يوم الجمعة، ورفعوا الأعلام واليافطات ورددوا هتافات مؤيدة لرئيس حزب الشعب الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري .

وكانت المعارضة الباكستانية أطاحت بخان في اقتراع لسحب الثقة يوم الأحد بعد أن تخلى عنه عدد من حلفائه السياسيين، وبذلك أصبح خان أول رئيس وزراء باكستاني يُطاح به من خلال تصويت لحجب الثقة عنه في البرلمان.