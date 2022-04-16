Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
باكستان

شاهد: حزب الشعب الباكستاني يحتفل بالإطاحة بحكومة عمران خان

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
احتفالات للاطاحة بعمران خان من رئاسة الوزراء
احتفالات للاطاحة بعمران خان من رئاسة الوزراء   -   حقوق النشر  Fareed Khan/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

المئات من أنصار حزب الشعب الباكستاني احتلفوا بالإطاحة بحكومة رئيس الوزراء السابق عمران خان أمام مقر حزبهم بالعاصمة كراتشي يوم الجمعة، ورفعوا الأعلام واليافطات ورددوا هتافات مؤيدة لرئيس حزب الشعب الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري .

وكانت المعارضة الباكستانية أطاحت بخان في اقتراع لسحب الثقة يوم الأحد بعد أن تخلى عنه عدد من حلفائه السياسيين، وبذلك أصبح خان أول رئيس وزراء باكستاني يُطاح به من خلال تصويت لحجب الثقة عنه في البرلمان.