شاهد: تظاهرة لليمين الصربي دعماً لروسيا في حربها ضد أوكرانيا

شهدت العاصمة الصربية، بلغراد تظاهرة لتجمع يضم قوى سياسية يمينية يوم الجمعة دعماً لموسكو، وحمل خلالها المشاركون صور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وارتدوا قمصاناً كتب عليها حرف "Z" الذي أصبح رمزاً للغزو الروسي لأوكرانيا.

يذكر أن المشاعر المعادية للغرب في صربيا جاءت على خلفية الحرب الجوية التي شنّها حلف شمال الأطلسي على البلاد في العام 1999، والتي أجبرت بلغراد على التخلي عن السيطرة على إقليم كوسوفو.