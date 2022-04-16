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صربيا

شاهد: تظاهرة لليمين الصربي دعماً لروسيا في حربها ضد أوكرانيا

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بقلم:  يورونيوز
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تظاهرة لليمين الصربي في العاصمة بلغراد دعماً لروسيا في حربها ضد أوكرانيا 15 أبريل 2022
تظاهرة لليمين الصربي في العاصمة بلغراد دعماً لروسيا في حربها ضد أوكرانيا 15 أبريل 2022   -   حقوق النشر  Darko Vojinovic/Associated Press

شهدت العاصمة الصربية، بلغراد تظاهرة لتجمع يضم قوى سياسية يمينية يوم الجمعة دعماً لموسكو، وحمل خلالها المشاركون صور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وارتدوا قمصاناً كتب عليها حرف "Z" الذي أصبح رمزاً للغزو الروسي لأوكرانيا.

يذكر أن المشاعر المعادية للغرب في صربيا جاءت على خلفية الحرب الجوية التي شنّها حلف شمال الأطلسي على البلاد في العام 1999، والتي أجبرت بلغراد على التخلي عن السيطرة على إقليم كوسوفو.