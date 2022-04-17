شاهد: نفوق حوت ضخم على أحد الشواطئ القريبة من لشبونة

قالت السلطات البرتغالية، إن حوتا قد انجرف إلى شاطئ "Fonte da Telha" في ألمادا المدينة التي تبعد حوالي 25 كيلومترًا من لشبونة عند حوالي الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش، يوم الجمعة.

وبالرغم من محاولات الشرطة البحرية المكثفة لإنقاذ الحوت إلا أنه لم ينج من الموت جراء الندوب وبقائه طيلة اليوم خارج الماء.

ومن المقرر أن يتم تشريح جثة الحوت يوم الإثنين بعد أن لاحظ الخبراء وجود جروح عميقة تشير إلى إمكانية أن يكون قد اصطدم بسفينة في أعالي البحر.