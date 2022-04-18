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إيطاليا

رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي يعلن إصابته بكوفيد-19

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بقلم:  يورونيوز
رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي.
رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي.   -   حقوق النشر  أ ب

قال مكتب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الإثنين إن الفحوص أثبتت إصابته بكوفيد-19 وأن وزيرين بالحكومة سيحلان محله في رحلة إلى إفريقيا هذا الأسبوع لإبرام صفقات لخفض اعتماد البلاد على الغاز الروسي.

وكان من المقرر أن يزور دراغي، الذي قال مكتبه إنه لا يعاني من أعراض، جمهورية الكونغو وأنغولا في 20 و21 أبريل- نيسان لتوقيع اتفاقيات جديدة بخصوص إمدادات الطاقة.

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وذكر البيان أن الوفد المتجه لأفريقيا سيرأسه وزير الخارجية لويجي دي مايو ووزير التحول البيئي روبرتو سينجولاني.

المصادر الإضافية • رويترز