قتل خمسة أشخاص على الأقل الأحد وأصيب 13 بجروح في ضربات جوية على مدينة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا تسببت في اندلاع حرائق، على ما أفاد مسعفون. وسمع صحفيون في وكالة فرانس برس صوت إطلاق نار ورأوا خمسة حرائق تنتشر في مناطق سكنية في وسط خاركيف. وكانت سيارات الإطفاء تعبر المدينة في كل الاتجاهات من أجل الوصول إلى الشقق المحترقة.
وفي اللحظات التي أعقبت القصف، ساد ذعر بين المارة الذين كانوا يفرون من المكان فيما انطلقت السيارات مسرعة. ورأى مراسلو وكالة فرانس برس في المكان معطفا ملطخا بالدماء بجوار بركة من الدم على الأرض. وقال أحد السكان إنه سمع سقوط ما بين ستة وثمانية صواريخ.
وقال مكسيم خوستوف رئيس هيئة الإنقاذ الإقليمية إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 13 بجروح. وتسببت قوة الانفجارات في تهدم أسطح بعض المنازل ما أدى إلى تساقط الركام على الطريق تحتها.
No Comment المزيد من
شاهد: احتفالات عيد الفصح في ظل الحروب والتوترات الأمنية
بدون تعليق: "بيوت الحفر" في ليبيا تحفة معمارية مهجورة
بدون تعليق: المسيحيون الأرثوذكس يحضرون قداسا بمناسبة أحد الشعانين في كنيسة القيامة بالقدس
بدون تعليق: مسرح دمى متحركة لأطفال أوكرانيين يعيشون في محطات مترو تحت الأرض هرباً من الغزو الروسي
بدون تعليق: جر "يهوذا" مقيدا بالسلاسل في شوارع نيكاراغوا في يوم الجمعة العظيمة
بدون تعليق: المؤمنون الكاثوليك في فنزويلا والمكسيك ولبنان يحيون الجمعة العظيمة بتمثيل صلب المسيح
بدون تعليق: كوريا الشمالية تحيي ذكرى مولد مؤسسها بلا عرض عسكري
بدون تعليق: صدامات بين الشرطة السويدية ومحتجين بعد حرق يميني متطرف لنسخة من القرآن
بدون تعليق: عمال إنقاذ أوكرانيون يهرعون لإخراج المصابين بعد قصف روسي على خاركيف
بدون تعليق: مسيرات مناهضة لليمين المتطرف في فرنسا مع اقتراب الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية
شاهد: اشتباكات بين طلاب جامعة السوربون والشرطة الفرنسية في باريس
بدون تعليق: اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن الإسرائيلية ومحتجين في المسجد الأقصى
شاهد: أكثر من 60 ألف مصلٍ بالمسجد الأقصى بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن الإسرائيلية
شاهد: السريلانكيون يخرجون للاحتجاج بدلاً من الاحتفال بالسنة الجديدة لدى التاميل
بدون تعليق: مصلون كاثوليكيون يحضرون موكب الناصري في فنزويلا