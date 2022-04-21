تدير شركة السكة الحديدية المحلية في محافظة كاغاوا، غربي اليابان، قطارا بألوان العلم الأوكراني باللونين الأزرق والأصفر، تعبيرا عن التضامن مع مشغلي السكك الحديدية في البلاد.

القطار المكون من سيارتين لسكة حديد تاكاماتسو-كوتوهيرا الكهربائية ملفوف بألواح بلونين. بدأت الرحلة بين محطتي تاكاماتسو-تشيكو وكوتوهيرا يوم الثلاثاء. عادة ما يكون القطار أبيض وأصفر.ويحمل القطار رسائل باللغة الإنجليزية مثل "نقف إلى جانبكم" و"لمشغلي السكك الحديدية الأوكرانيين الذين يعملون لحماية أرواح الناس".

قالت إحدى المسافرات إنها تحب رسائل القطار المناهضة للحرب. وأضافت أنها فوجئت ببدء مشغل قطارات محلي مثل هذه الحملة. أما إيماي كيوكو، الموظفة في شركة السكك الحديدية فقالت إنها توصلت إلى الفكرة بعد مشاهدتها لعمل موظفي القطارات في أوكرانيا لنقل العديد من الأشخاص، الذين تم إجلاؤهم وتسليم البضائع الضرورية. وأضافت أنها ستكون سعيدة إذا ساهمت عن طريق هذه الخطوة في تعريف الناس بالمأساة في أوكرانيا والدعوة إلى السلام.

تخطط شركة السكك الحديدية لتشغيل القطار حتى منتصف نوفمبر-تشرين الثاني، كما تقوم أيضا بجمع التبرعات التي تخطط لإرسالها إلى السفارة الأوكرانية في طوكيو.