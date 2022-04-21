وصلت الخميس ثلاث حافلات على متنها مدنيون تمّ إجلاؤهم من مدينة ماريوبول التي باتت تخضع بشكل شبه كامل لسيطرة الروس، إلى زابوريجيا وهي مدينة كبيرة تقع في جنوب شرق أوكرانيا، وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

وكان على متن الحافلات نساء وأطفال تمّ إجلاؤهم إثر فتح "ممرّ إنساني" بعد مرور أيام كان من المستحيل خلالها إقامة هذه الممرّات بسبب المعارك.

وتمكّنت أربع حافلات من مغادرة ماريوبول صباح الخميس إلا أنه لم يكن بالإمكان تأكيد ما إذا كانت الحافلات التي وصلت بعد الظهر إلى زابوريجيا، هي من بين تلك التي غادرت ماريوبول صباحاً، إذ إنّ اجتياز مسافة 200 كلم بين المدينة الساحلية المحاصرة وزابوريجيا يستغرق أحياناً أياماً عدّة بسبب وجود عدد لا يُحصى من الحواجز.

وتتواصل عمليات الإجلاء في وقت أعلن فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح الخميس أنّ مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية باتت تحت سيطرة القوات الروسية، رغم وجود جيب مقاومة في مصنع آزوفستال الكبير لصناعة الصلب حيث لا يزال مدنيون وجنود أوكرانيون عالقين.