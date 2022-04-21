بدأت زيارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى الهند، برحلة إلى صابرماتي الأشرم، الذي كان في يوم من الأيام موطن بطل الاستقلال المهاتما غاندي، حيث تمت دعوته للجلوس بطريقة القرفصاء وعمل عجلة غزل خشبية. كانت الأداة ذات يوم حيوية لصناعة النسيج المحلية والتي دافع عنها غاندي كرمز لمقاومة الحكم الاستعماري البريطاني للهند. بوريس جونسون الذي يحاول بهذه الزيارة التي تأجلت مرتين، الترويج للاستثمار، وإقناع نظيره الهندي المتردد ناريندرا مودي بدعم الإجراءات الغربية ضد روسيا. وصل جونسون إلى ولاية غوجارات، موطن مودي وموطن أجداد نصف الهنود البريطانيين في المملكة المتحدة، حيث يلتقي بقادة الأعمال ويقوم بجولة ثقافية في مدينة أحمد آباد التاريخية. وقالت داونينج ستريت إنها ستبرم صفقات استثمارية ثنائية الاتجاه تزيد قيمتها عن مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار) ، مما يخلق ما يقرب من 11 ألف وظيفة في بريطانيا.