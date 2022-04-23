احتفل المسيحيون الأرثوذكس بمراسم "الشعلة المقدسة" في كنيسة القيامة في القدس هذا السبت وسط تصاعد التوترات مع إسرائيل بشأن القيود الجديدة على حضور الاحتفالات هذا العام.

قالت إسرائيل إنها تريد منع العنف أو كارثة أخرى بعد تدافع خلال احتفال يهودي العام الماضي أسفر عن مقتل العشرات، لكن القادة المسيحيين يقولون إنه لا توجد حاجة لتغيير حفل تتم إقامته منذ قرون.

عادة ما يستقطب احتفال الشعلة المقدسة، الذي يحتفل بقيامة يسوع، عشرات الآلاف من الحجاج المسيحيين الأرثوذكس إلى القبر المقدس، الذي يعتقد أنه يضم القبر حيث وضع المسيح قبل ألفي عام.