زيلينسكي يقول إن حلفاء أوكرانيا قدموا أخيرا الأسلحة التي طلبتها وموسكو تسعى للسيطرة على الدونباس

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة إن الحلفاء يقدمون أخيرا الأسلحة التي طلبتها كييف، مضيفا أن تلك الأسلحة ستساعد في الحفاظ على أرواح الآلاف.

وفي كلمة مصورة أذيعت في وقت متأخر من الليل قال زيلينسكي أيضا إن التصريحات التي أدلى بها قائد روسي في وقت سابق من يوم الجمعة عن الحاجة إلى الوصول إلى الجزء الانفصالي الذي تحتله روسيا في مولدوفا تشير إلى أن روسيا تريد غزو دول أخرى.

وأعلنت موسكو أنّها تسعى إلى السيطرة على جنوب أوكرانيا ومنطقة دونباس بالكامل بعد شهرين على بدء غزو الجيش الروسي الذي اتّهمته الأمم المتحدة الجمعة بارتكاب أعمال "قد ترقى إلى جرائم حرب".

وقال قائد عسكري روسي كبير الجمعة إنّ "أحد أهداف الجيش الروسي هو بسط سيطرة كاملة على دونباس وجنوب أوكرانيا"، في إشارة إلى "المرحلة الثانية من العملية الخاصة" التي تستهدف، من بين أمور أخرى، "ضمان ممر برّي باتّجاه شبه جزيرة القرم".

يأتي ذلك في وقت دعت وزارة الدفاع الأمريكيّة (البنتاغون) 40 دولة حليفة إلى الاجتماع في ألمانيا الأسبوع المقبل، لمناقشة الاحتياجات الأمنية الطويلة المدى لكييف.

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