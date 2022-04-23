زيلينسكي يقول إن حلفاء أوكرانيا قدموا أخيرا الأسلحة التي طلبتها وموسكو تسعى للسيطرة على الدونباس

زيلينسكي يقول إن حلفاء أوكرانيا قدموا أخيرا الأسلحة التي طلبتها وموسكو تسعى للسيطرة على الدونباسمحادثة
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة إن الحلفاء يقدمون أخيرا الأسلحة التي طلبتها كييف، مضيفا أن تلك الأسلحة ستساعد في الحفاظ على أرواح الآلاف.
وفي كلمة مصورة أذيعت في وقت متأخر من الليل قال زيلينسكي أيضا إن التصريحات التي أدلى بها قائد روسي في وقت سابق من يوم الجمعة عن الحاجة إلى الوصول إلى الجزء الانفصالي الذي تحتله روسيا في مولدوفا تشير إلى أن روسيا تريد غزو دول أخرى.
وأعلنت موسكو أنّها تسعى إلى السيطرة على جنوب أوكرانيا ومنطقة دونباس بالكامل بعد شهرين على بدء غزو الجيش الروسي الذي اتّهمته الأمم المتحدة الجمعة بارتكاب أعمال "قد ترقى إلى جرائم حرب".
وقال قائد عسكري روسي كبير الجمعة إنّ "أحد أهداف الجيش الروسي هو بسط سيطرة كاملة على دونباس وجنوب أوكرانيا"، في إشارة إلى "المرحلة الثانية من العملية الخاصة" التي تستهدف، من بين أمور أخرى، "ضمان ممر برّي باتّجاه شبه جزيرة القرم".
يأتي ذلك في وقت دعت وزارة الدفاع الأمريكيّة (البنتاغون) 40 دولة حليفة إلى الاجتماع في ألمانيا الأسبوع المقبل، لمناقشة الاحتياجات الأمنية الطويلة المدى لكييف.
وإليكم آخر المستجدات بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا
مسؤول: روسيا استأنفت الهجوم على القوات الأوكرانية في آزوفستال
قال أوليكسي أرستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني يوم السبت إن القوات الروسية استأنفت الضربات الجوية وتحاول اقتحام مجمع آزوفستال للصلب حيث تتحصن القوات الأوكرانية الباقية في ماريوبول.
وذكر على شاشة التلفزيون الرسمي "يحاول العدو سحق المقاومة الأخيرة للمدافعين عن ماريوبول في منطقة آزوفستال".
وكالة: روسيا تنشر صواريخ سارمات ذات القدرات النووية بحلول الخريف
ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء يوم السبت نقلا عن دميتري روغوزين رئيس وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس أن موسكو تعتزم نشر أول وحدة عسكرية مسلحة بصواريخ سارمات ذات القدرات النووية بحلول الخريف المقبل.
وقالت تاس نقلا عن تصريحات أدلى بها روجوزين في مقابلة مع قناة روسيا 24 الحكومية إن الوحدة ستتمركز في أوجور في منطقة كراسنويارسك على بعد حوالي ثلاثة آلاف كيلومتر شرقي موسكو.
أوكرانيا: روسيا تكثف قصف مدن منطقة لوغانسك
قال سيرغي غايداي حاكم منطقة لوغانسك الأوكرانية في تصريحات تلفزيونية إن القوات الروسية واصلت يوم السبت قصف جميع المدن التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية في المنطقة الواقعة في شرق البلاد وإنها تكثف القصف.
وأضاف أن القوات الأوكرانية تنسحب من بعض التجمعات السكنية هناك لتعيد تنظيم صفوفها، لكن هذه الخطوة لا ترقى إلى انتكاسة خطيرة.
وتنفي روسيا استهداف المناطق السكنية.
روسيا تقول إنها أسقطت مقاتلة أوكرانية في خاركيف
قالت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت إن قواتها أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز سو-25 ودمرت ثلاث طائرات هليكوبتر من طراز مي-8 في مطار صغير بمنطقة خاركيف بأوكرانيا.
ولم يصدر رد حتى الآن من كييف بشأن ما أعلنته روسيا.
نائبة رئيس الوزراء: الإجلاء من ماريوبول يبدأ منتصف النهار
قالت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني يوم السبت إن كافة الأمور تسير كما هو مخطط، مضيفة أن عمليات الإجلاء من مدينة ماريوبول المحاصرة ستبدأ في منتصف النهار (0900 بتوقيت جرينتش).
وكتبت في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "اليوم سنحاول مجددا إجلاء النساء والأطفال وكبار السن".
بريطانيا: القوات الروسية لم تحقق أي مكاسب كبيرة خلال أربع وعشرين ساعة ماضية
قالت المخابرات العسكرية البريطانية يوم السبت إن القوات الروسية لم تحقق أي مكاسب كبيرة في الأربع والعشرين ساعة الماضية على الرغم من زيادة نشاطها وذلك بسبب الهجمات المضادة الأوكرانية التي تواصل عرقلة مساعيها.
وأفادت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة دورية أن القتال العنيف يحبط محاولات موسكو للاستيلاء على مدينة ماريوبول الساحلية الأمر الذي يعيق تقدمها في منطقة دونباس.
وأضافت أن القوات الجوية والبحرية الروسية لم تتحكم في أي من المجالين بسبب فعالية الدفاعات الجوية والبحرية الأوكرانية.
رئيس وزراء أوكرانيا يرى أن النصر قريب لكن جونسون يقول إن روسيا قد تنتصر
قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال يوم الجمعة إن أوكرانيا ستحقق النصر في القريب العاجل في حربها ضد روسيا وذلك بعد أن قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن انتصار روسيا في الحرب لا يزال احتمالا واقعيا.
وقال رئيس الوزراء الأوكراني لشبكة (سي.إن.إن) عندما سئل عن تصريحات جونسون "نحن واثقون تماما من أن أوكرانيا ستفوز في هذه الحرب وإن النصر سيكون خلال فترة قصيرة للغاية".