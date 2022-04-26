تعمل جرافة على حفر وتجهيز قبور جديدة في مقبرة بوتشا، في شمال غربي العاصمة الأوكرانية كييف لاستيعاب المزيد من الضحايا. بقي حوالى أربعة آلاف من سكان بوتشا محاصرين في المدينة. وعند الانسحاب الروسي منها في 31 آذار/مارس، عثر على حوالى 400 جثة، كما قال قائد الشرطة المحلية فيتالي لوباس. وقد بدأ جمع جثث سكان بوتشا الذين قتلوا أو توفوا خلال شهر من الاحتلال الروسي في 3 نيسان/أبريل، وبدأ تشريحها منذ 8 نيسان/أبريل في المشرحة الإقليمية المركزية الواقعة في بيلا تسيركفا، ولا تزال العمليات مستمرة.
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