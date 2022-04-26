تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتعزيز الترسانة النووية لبلاده، يوم أمس الاثنين، خلال عرض عسكري حاشد تضمن عرض صواريخ باليستية عابرة للقارات وأسلحة أخرى، وذلك بمناسبة الذكرى التسعين لتأسيس الجيش الوطني.
العرض العسكري الذي أقيم في ساحة كيم إيل سونغ ببيونغ يانغ، اشتمل على صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت وصواريخ باليستية تطلَق من الغواصات، من بين أسلحة أخرى حملتها شاحنات ومركبات إطلاق، وذلك بمشاركة عشرات آلاف الجنود.
ويأتي العرض العسكري في الوقت الذي تكثف فيه بيونغ يانغ اختبارات الأسلحة واستعراض القوة العسكرية، وسط تعثر في محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة وقدوم إدارة محافظة في كوريا الجنوبية.
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