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روسيا

شاهد: روسيا تطلق صواريخ كاليبر من البحر الأسود لاستهداف مستودع أسلحة أمريكية وأوروبية بأوكرانيا

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بقلم:  يورونيوز
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وزارة الدفاع الروسية تنشر مقاطع لصواريخ تزعم أنها أستهدفت أسلحة مزودة من الغرب
وزارة الدفاع الروسية تنشر مقاطع لصواريخ تزعم أنها أستهدفت أسلحة مزودة من الغرب   -   حقوق النشر  AFP

قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الأربعاء إن صواريخها من طراز كاليبر أصابت مستودع أسلحة في منطقة زابوريجيا بأوكرانيا يضم أسلحة من الولايات المتحدة ودول أوروبية.

وأوضحت الوزارة أن "مستودعات تحوي كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الأجنبية، التي سلمتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى القوات الأوكرانية دمرت بصواريخ عالية الدقة أطلقت من البحر الأسود على مصنع الألمنيوم في زابوريجيا" بجنوب شرق أوكرانيا.

ولم يحدد الأسلحة التي دمرت في الضربة.

وقال الجيش الروسي أيضا إنه شن غارات جوية ضد 59 هدفا أوكرانيا بما في ذلك 50 هدفا تتمركز فيه قوات وأربعة مستودعات للذخيرة.

يأتي هذا الإعلان بينما اجتمعت نحو أربعين دولة الثلاثاء في ألمانيا ، بدعوة من الولايات المتحدة لتعزيز الدفاع عن أوكرانيا.

في الوقت نفسه اعترف الجيش الأوكراني الأربعاء بتقدم القوات الروسية في شرق البلاد مع الاستيلاء على عدة قرى في منطقة خاركيف وفي دونباس.

ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية على هذا الإعلان.

المصادر الإضافية • وكالات